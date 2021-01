Soffre per 120 minuti, ma alla fine il Milan vince ai calci di rigore e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia.

Servono i tiri dal dischetto per avere la meglio su un Torino bravo e fortunato a tenere il risultato sullo 0-0 fino alla fine del secondo tempo supplementare, quando Valeri mette fine ad un match deciso ai rigori dall’errore di Rincon. El General si fa respingere il tiro da Tatarusanu e condanna i granata all’eliminazione, tutto sommato meritata per quanto visto nel corso del match.

Milan sciupone

Serata non proprio esaltante per il Milan, che gioca ma non sfonda. La difesa del Torino si difende con ordine e con precisione, sudando freddo però in occasione di alcune offensive rossonere. I pali di Dalot e Calabria nella ripresa salvano Milinkovic-Savic, bravo successivamente a respingere su Calhanoglu e Hauge. Non è il Milan migliore però e si vede nel finale di partita, quando le energie scarseggiano e il Torino non corre pericoli. Fortuna per Pioli che dal dischetto i suoi uomini non sbaglino praticamente nulla, regalando all’allenatore rossonero il pass per i quarti di Coppa Italia, dove affronteranno la vincente di Inter-Fiorentina.