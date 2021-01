Serviva partire bene per dimenticare la pesante sconfitta con la Fiorentina e rilanciarsi in classifica, la Juventus ci riesce schiantando l’Udinese e cominciando con il piede giusto il 2021.

I bianconeri affondano la squadra di Gotti con un poker d’autore, firmato Ronaldo (doppietta), Chiesa e Dybala. Tre punti importantissimi per Pirlo, che si prepara così al meglio per il big match della Befana contro il Milan, una sfida da vincere assolutamente per accorciare il gap con la vetta della classifica.

I numeri di Ronaldo

La serata dell’Allianz Stadium ha senza dubbio come protagonista Cristiano Ronaldo, capace di segnare una doppietta utile per arrampicarsi a quota 14 gol nella classifica cannonieri. Inoltre, i due gol segnati contro l’Udinese, permettono al portoghese di tagliare il traguardo dei 20 gol per la 15ª stagione consecutiva tra club e Nazionale. Numeri stratosferici che confermano la grandezza di CR7, nominato pochi giorni fa giocatore del secolo al Globe Soccer Awards.

La rinascita di Dybala

Tra le note positive del match contro l’Udinese c’è anche il ritorno al gol di Paulo Dybala, riuscito a sbloccarsi nel finale grazie ad un bel diagonale che non lascia scampo a Musso. Un ottimo modo per scrollarsi di dosso le tossine di queste ultime settimane, preparandosi al meglio per il big match contro il Milan che Dybala molto probabilmente giocherà per l’infortunio di Morata. Un segnale convincente lanciato a Pirlo, che pare abbia ritrovato una delle sue armi migliori.