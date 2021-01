Attacco spuntato, la Juventus ‘benedice’ il centrocampo: il Milan è più vicino

Massimo risultato con il minimo sforzo per la Juventus, che sfrutta a dovere il doppio passo falso di Milan e Inter, rosicchiando tre punti alle milanesi grazie.

Due gol, uno per tempo, bastano a Pirlo per archiviare la pratica Bologna e rilanciarsi in classifica dopo il ko di sette giorni fa nel derby d’Italia, ci pensano Arthur e McKennie a fare le veci di Ronaldo e Morata, oggi stranamente a secco. La Juventus festeggia così dunque la vittoria della Supercoppa Italiana, salendo al quarto posto in classifica in attesa di recuperare la sfida con il Napoli.

Attacco spuntato

Un lunch match tutt’altro che complicato per la Juventus, che rischia solo in avvio di ripresa abbassandosi un po’ troppo davanti a Szczesny, prima di chiudere i conti con il gol definitivo di McKennie. Unica nota stonata della giornata il digiuno del reparto offensivo bianconero, con Cristiano Ronaldo colpevole di aver fallito ghiotte occasioni da gol davanti a Skorupski. Giustificato invece Alvaro Morata, entrato solo nella ripresa ma comunque riuscito a incidere sul gioco della Juventus. Ottimi riferimenti invece dal centrocampo, reparto tanto criticato in passato ma protagonista oggi di una prestazione di assoluto livello, condita dai gol di Arthur e McKennie. Notizie positive per Pirlo, in vista dei prossimi mesi che si riveleranno decisivi.