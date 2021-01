Zlatan Ibrahimovic è quasi pronto per tornare in campo, il tempo sta scadendo e non ha perso nel sottolinearlo lo stesso attaccante svedese.

In serata infatti, il totem di Malmoe ha mandato un messaggio sui social ai tifosi del Milan, pubblicando il video di un suo gol di testa in allenamento con la didascalia: “Tic toc tic toc“. Un modo per far capire come sia iniziato il countdown per il suo rientro in campo, mettendosi alle spalle uno stop che dura dal 22 novembre. Quel giorno, Ibrahimovic stese il Napoli con una doppietta, prima di infortunarsi al bicipite femorale della coscia sinistra.

Tempi di recupero

Ibrahimovic avrebbe dovuto rimettersi a disposizione di Pioli per la trasferta di Reggio Emilia, ma lo svedese ha saltato anche il match con il Sassuolo per una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Da quel momento in poi solo allenamenti individuali, per questo motivo il video di oggi mette di buon umore i tifosi del Milan ma non li illude sulla presenza di Ibrahimovic contro la Juventus. Più probabile che rientri contro il Torino (sabato 9 gennaio) oppure per la trasferta di Cagliari (fissata per lunedì 18).