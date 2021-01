Sono ore di ansia e preoccupazione per Gabry Ponte, il famoso dj torinese dovrà subire un’operazione al cuore a causa di una malattia congenita. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato sui propri canali social, con un post in cui il musicista ha sottolineato come una delle valvole del suo muscolo cardiaco non funzionino e, adesso, richieda un intervento urgente.

Il post social di Gabry Ponte

Con un lungo messaggio pubblicato sui propri account, Gabry Ponte ha spiegato i motivi che lo costringono all’operazione: “ciao devo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore , ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa… ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni. Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva, ci sentiamo presto!”.