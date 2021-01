Andrea Dovizioso aspetta di capire quale sarà il suo futuro in questo 2021, il pilota forlivese non ha alcun contratto ma è impaziente di capire cosa farà la Honda con Marc Marquez. Nel caso in cui lo spagnolo dovesse ritardare il suo rientro, la HRC potrebbe chiare l’ex Ducati, che a quel punto difficilmente rifiuterebbe.

L’obiettivo di Dovizioso è senza dubbio quello di tornare sulla griglia di partenza, come confermato anche ai microfoni di DAZN España: “dopo la decisione di lasciare Ducati, sapevo che non correre in MotoGP nel 2021 sarebbe stata una possibilità. Non pensavo che fosse l’opzione più probabile, ma sapevo che c’era. È un peccato lasciare così lo sport, almeno per ora. Mi sento particolarmente competitivo e sono certo che se avessi corso per certi team avrei tranquillamente lottato per il campionato. Purtroppo nel motorsport ci sono molti fattori che non si possono controllare”.

Valentino Rossi e la sua ombra

Andrea Dovizioso poi si è soffermato sui suoi ex avversari, in particolare Valentino Rossi: “Pedrosa, senza dubbio, avrebbe meritato un titolo: quando era in forma era imbattibile. Ci sono piloti che hanno vinto davvero tanto come Rossi, Lorenzo, Marquez e poi ci sono altri piloti talentuosi che per una serie di circostanze non sono riusciti a vincere. Io sono uno di quelli, ma nei tre anni che sono arrivato secondo non sento di aver perso il Campionato: Marquez e Honda sono stati migliori di noi, ma ancora oggi non mi sento sconfitto. Valentino? E’ la figura più importante di questo sport ed è stato un vantaggio per tutti quanti. Grazie a lui le persone si sono affezionate a questo sport, anche chi di moto capisce poco o nulla. Allo stesso tempo la sua figura ti mette in ombra: se facevi le cose diversamente rispetto a lui eri visto in modo diverso“.