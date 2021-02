L’Italia si prepara a entrare nella sua quasi totalità in zona gialla, a partire dall’1 febbraio infatti solo quattro saranno le Regioni che rimarranno arancioni, mentre le altre finiranno tutte in giallo.

Si tratta di Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna e Umbria. Una situazione positiva rispetto ai giorni scorsi, che comunque non equivale a un ‘libera tutti’, dal momento che l’emergenza Coronavirus è ancora reale in Italia.

L’avvertimento del ministro Speranza

Questa mattina il ministro Speranza ha lanciato un avvertimento ai cittadini italiani, mettendoli in guardia sul fatto che il passaggio in zona gialla non coincide con uno ‘scampato pericolo’. Queste le sue parole: “zona gialla non significa scampato pericolo. Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane“.