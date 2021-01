I primi due giorni di raduno per la Nazionale Ciclocross guidata dal CT Fausto Scotti, sono stati giorni intensi di lavori e ripetute.

Da questa sera, tra gli azzurri convocati ci sarà anche Fabio Aru, con “la sua voglia di mettersi in gioco” come sottolineato dal commissario tecnico azzurro. Il sardo va a impreziosire un gruppo già ricco di atleti come Eva Lechner, Jakob Dorigoni, Chiara Teocchi e anche i freschi vincitori del titolo tricolore: Gioele Bertolini e Alice Maria Arzuffi. Domani è inoltre attesa la visita alla Nazionale in raduno da parte del Presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco.

I convocati

ARU FABIO – TEAM QHUBEKA ASSOS

ARZUFFI ALICE MARIA – G.S. FIAMME ORO

BERTOLINI GIOELE – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

COMINELLI CRISTIAN – SCOTT RACING TEAM

DORIGONI JAKOB – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE

FOLCARELLI ANTONIO – RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM

GARIBOLDI REBECCA – TEAM CINGOLANI

LECHNER EVA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

PERSICO SILVIA VALCAR – TRAVEL & SERVICE

REALINI GAIA – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE

SAMPARISI NICOLAS KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA

TEOCCHI CHIARA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO