Capodanno alternativo per Max Biaggi, che ha deciso di affidarsi ad un modo particolare per salutare il 2020 e accogliere il 2021. Niente botti o petardi per il Corsaro, che ha pensato bene di portare la sua Aprilia Tuono V4 X sul terrazzo della casa di Montecarlo per farne rombare il motore esaltato dall’Akrapovic. Il risultato è stato simile a quello che avrebbe ottenuto con i petardi, ma centrato in maniera alternativa e davvero originale.

