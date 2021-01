La telenovela relativa a Nicolò Zaniolo si è allungata oggi con una nuova puntata, il giocatore della Roma ha deciso di chiudere il proprio account Instagram dopo quanto accaduto in questi giorni, affidando al profilo della madre un messaggio per giornalisti e tifosi. Il giovane calciatore giallorosso, accusato di aver lasciato l’ex Sara Scaperrotta nonostante la sua gravidanza, ha disconnesso i propri account isolandosi dal mondo.

LEGGI ANCHE: Caos Zaniolo, Madalina Ghenea spiazza tutti: “non siamo fidanzati”

Il post social

Nicolò Zaniolo ha usato l’account della madre, Francesca Costa, per aggiornare i propri tifosi della propria decisione: “visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account, vi abbraccio“.