La crisi di Governo, apertasi dopo la decisione dei ministri di Italia Viva di dimettersi dall’Esecutivo, è parzialmente rientrata ma non definitivamente superata.

Il premier Conte ha incassato la fiducia sia alla Camera che al Senato, ottenendo però una maggioranza risicata che non avrebbe avuto nel caso in cui Renzi e il suo partito non si fossero astenuti. Sulla questione si è soffermato Silvio Berlusconi, intervenendo ai microfoni de ‘La Verità’: “Renzi si è ritirato dal Governo che lui stesso si era vantato di aver fatto nascere un anno fa. Ha aperto una crisi politica ma fin qui non ha potuto o voluto andare fino in fondo. Se al Senato Italia viva avesse votato no alla fiducia, il governo Conte non esisterebbe più“.

No alla paralisi

Silvio Berlusconi poi ha proseguito nella sua analisi, augurandosi che il Governo non rimanga fermo: “quello che è certo per il nostro Paese è l’impossibilità di permettersi la paralisi. Il piano di vaccinazione di massa di Arcuri non decolla, l’economia va sempre peggio e siamo in ritardo con il Recovery plan. Renzi, che dice spesso cose giuste, ha ancora l’ occasione, fin dai prossimi passaggi parlamentari, di trarne le conseguenze. Il Governo non ha ottenuto risultati soddisfacenti, tanto è vero che lo stesso presidente del Consiglio ha parlato più volte in questi giorni della necessità di una svolta, di un cambio di passo. Come sarebbe possibile una svolta con gli stessi partiti, le stesse persone che hanno governato finora? Io non capisco“.