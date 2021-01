Durissimo attacco di Mario Balotelli al Governo Conte, il motivo riguarda la gestione della pandemia di Coronavirus in Italia che, secondo l’attaccante del Monza, lascia molto a desiderare.

Sotto la lente di ingrandimento dell’ex Brescia c’è la suddivisione in colori del Paese, una scelta che non starebbe dando i frutti sperati, spingendo Balotelli a temere un altro lockdown nelle prossime settimane.

Il post social di Balotelli

Mario Balotelli ha espresso le proprie perplessità in una Instagram Story, puntando il dito contro il Governo Conte: “premetto: Non sono di sinistra, non sono di destra, non prendo posizioni politiche mai. Ragazzi i casi stanno ri-aumentando, e sinceramente non mi capacito del perché abbiamo dovuto passare Natale e Capodanno così! Hanno rinchiuso per poi rinchiuderci di nuovo. E ora mi spiegate che zona rossa è questa con il traffico quasi alla sua normalità? Tutti questi sforzi per poi arrivare a un altro lockdown? Ma è possibile che non si possa gestire l’Italia e chi vi abita in modo sano e onesto? L’Italia ragazzi è l’Italia… c’è poco da dire… è il paese più bello del mondo, ma sta degradando a causa di pochi e io ho il mal di stomaco”.