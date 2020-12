Si sblocca Torino-Bologna, il merito รจ di… Da Costa. Il portiere della formazione emiliana sbaglia completamente l’intervento sulla punizione di Verdi, depositando in autonomia il pallone nella propria rete. Una parata scomposta con il piede sinistro, che non lascia scampo al Bologna, costretto a incassare un gol evitabilissimo. Deluso in panchina Sinisa Mihajlovic, che alla vigilia aveva sottolineato come avrebbe preferito Ravaglia a Da Costa, nonostante i cinque gol presi contro la Roma. Ecco la papera di Da Costa: