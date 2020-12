Scossa di terremoto avvertita in questi minuti a Milano, attimi di paura per l’intera Lombardia dove la terra ha tremato intorno alle 17 di giovedì 17 dicembre. Secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto ha avuto una magnitudo tra 3.8 e 4.3 con epicentro tra Corsico, Trezzano e Cesano Boscone a 30 km di profondità. Al momento non è chiaro se ci siano stati danni a cose e soprattutto persone.

Avvertita anche a Varese e Como

Il terremoto di Milano è stato avvertito anche nelle province di Varese e Como, dal momento che sono state registrate ben 45 segnalazioni in un raggio di 67 chilometri. E’ quanto emerso in base alle rilevazioni degli utenti dell’app Rilevatore Terremoto, che hanno segnalato vibrazioni anche a Novara.