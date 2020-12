George Russell esordirà ufficialmente al volante di una Mercedes in una gara ufficiale in occasione del GP di Sakhir, il pilota britannico infatti sostituirà Lewis Hamilton, risultato positivo al Coronavirus e dunque impossibilitato a scendere in pista.

Un’occasione da non perdere per il giovane driver della Williams, che per questo week-end svestirà la tuta del team di Grove per indossare quella della scuderia campione del mondo. Una notizia comunicata a Russell da Toto Wolff, in un momento particolare della giornata: “ho ricevuto una telefonata da Toto alle 2 del mattino di martedì, ero sveglio ed ero in bagno, quindi è stato un po’… imbarazzate, ma comunque la situazione non ha creato problemi. Toto mi ha informato che Lewis era positivo al test Covid, ma che stava comunque bene, senza problemi“.

Notte insonne

Una volta ricevuta da Toto Wolff la notizia, Russell ha faticato a prendere sonno: “Toto mi ha chiesto che da parte sua mi voleva al posto di Lewis, io ho risposto ovviamente di sì. Devo dire che subito dopo ho fatto un po’ di fatica a dormire, e il giorno successivo è stato molto, molto intenso. Ho ricevuto 64 telefonate, un numero imprecisato di messaggi, ma ora sono contento di essere qui e di ciò che mi aspetta“.