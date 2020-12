La Mercedes deve fare i conti con la positività al Coronavirus di Lewis Hamilton, il pilota inglese salterà sicuramente il GP di Sakhir in programma domenica, dunque urge individuare un sostituto.

Nella nota con cui il team ha comunicato le condizioni del campione del mondo, nessuno accenno è stato fatto sul nome del pilota che lo sostituirà, ma cominciano a circolare i primi nomi. In cima alla lista di Toto Wolff c’è George Russell, che però guida una delle due Williams. Il britannico potrebbe essere promosso al volante della W11, lasciando il volante della macchina di Grove a Dan Ticktum.

L’alternativa potrebbe essere Stoffel Vandoorne, pilota di riserva della Mercedes che debuttò in Formula 1 proprio in Bahrain nel 2016, prendendo il posto dell’infortunato Alonso. Dopo i test di Formula E in corso di svolgimento a Valencia, il pilota belga raggiungerà il Bahrain, ma non è detto che prenderà il posto di Hamilton. Nelle ultime ore, anche Louis Deletraz si è candidato, chiedendo sui social alla Mercedes di farci un pensierino. A breve dovrebbero arrivare novità, c’è tanta attesa per conoscere il nome del pilota che affiancherà Bottas nel prossimo GP di Sakhir.