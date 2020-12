Il sostituto di Hamilton non è ancora stato indicato dalla Mercedes, il pilota britannico non potrà partecipare al prossimo Gran Premio di Sakhir causa Coronavirus, ma la scuderia campione del mondo non ha ancora sciolto le riserve su chi prenderà il suo posto.

Nel corso della giornata sono stati molti i nomi emersi, tra cui quelli di George Russell e Stoffel Vandoorne, con quest’ultimo il principale candidato essendo il pilota di riserva della Mercedes. Difficile che la Williams liberi infatti Russell, come già accaduto l’anno scorso prima del rinnovo di Bottas. Sulla questione relativa al sostituto di Hamilton si è soffermato il team di Brackley sui social, facendo un po’ di chiarezza: “siamo dispiaciuti che Lewis non guiderà questo fine settimana, ma c’è ancora un lavoro da fare a Sakhir. Ci sono molte speculazioni su chi guiderà al fianco di Valtteri Bottas. E una volta risolto, vi faremo sapere. Speriamo che darete loro lo stesso amore per la Mercedes, come al solito”.