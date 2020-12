Charles Leclerc ieri lo aveva detto: “la macchina mi ha dato buone sensazioni“. Nessuno gli ha creduto, soprattutto considerando i pessimi risultati ottenuti nelle libere, peggiorati oggi dopo il guasto occorso sulla sua SF1000 nelle FP3.

In Qualifica però il monegasco si è completamente trasformato, conquistando un pazzesco quarto posto alle spalle delle due Mercedes e di Max Verstappen. Un risultato che nessuno si sarebbe aspettato solo qualche ora fa, invece Leclerc lo ha reso possibile con un giro capolavoro che non ha nemmeno tentato di migliorare. Il pilota della Ferrari infatti è tornato ai box a cinque minuti abbondanti dalla bandiera a scacchi ed è sceso dalla sua Ferrari, sorridendo con gli occhi per la meraviglia compiuta.

Bottas in pole davanti a Russell

Un quarto posto che cozza con il tredicesimo di Sebastian Vettel, a cui il Cavallino non ha più niente da chiedere, considerando come tra poco più di una settimana non sarà più un pilota Ferrari. Leclerc scatterà in seconda fila accanto a Max Verstappen, mentre davanti ci saranno le due Mercedes di Bottas e Russell, fermatosi a 26 millesimi dal compagno di squadra. Una prestazione monstre per il britannico, che ha dimostrato ancora una volta di saperci stare su quella Mercedes.