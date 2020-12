Max Verstappen alza la voce nelle FP3 del GP di Sakhir, il pilota della Red Bull centra il miglior tempo in questa terza sessione, completando il proprio giro in 54.064 e precedendo la Mercedes di Valtteri Bottas. Una prestazione davvero convincente quella dell’olandese, che rifila ben due decimi al finlandese, che punterà tutto sulle qualifiche per non lasciarsi sfuggire la pole position. Terza posizione per Pierre Gasly, mentre George Russell chiude settimo dopo aver brillato nella giornata di ieri.

Vettel cambia motore

Brutte notizie invece per la Ferrari, che non solo chiude la terza sessione di prove libere con Leclerc tredicesimo e Vettel quindicesimo, ma deve anche sostituire la power unit della SF1000 del tedesco per motivi precauzionali. Lavoro extra dunque per i meccanici in rosso, che dovranno fare in fretta e furia per rimettere a posto la macchina del tedesco in tempo per le Qualifiche, in programma tra poche ore.