Pronti, via e George Russell già mette in riga Valtteri Bottas e Max Verstappen, chiudendo al comando la prima sessione di prove libere del GP di Sakhir.

Salito solo oggi sulla nuova W11, lasciata libera da Hamilton per la positività al Coronavirus, il pilota britannico stampa il miglior tempo in 0:54.546, precedendo di quasi due decimi la Red Bull di Verstappen. Un avvio convincente quello di Russell, che sfreccia al pari di Hamilton, mettendosi subito davanti a tutti. Paga ben tre decimi Valtteri Bottas dal giovane compagno di squadra, non proprio un buon modo per iniziare il week-end.

Ferrari in ripresa

Pur non ottenendo risultati esaltanti, la Ferrari pare iniziare con il piede giusto il fine settimana che conduce al GP di Sakhir, chiudendo con entrambe le vetture nella top ten delle FP1. Sebastian Vettel si piazza all’ottavo posto, mentre Charles Leclerc due gradini più in basso pagando quasi un secondo nei confronti di Russell. Ovviamente non è la Mercedes l’avversaria su cui fare la corsa, ma il gap resta comunque impressionante.