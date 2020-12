Mick Schumacher nel 2021 approderà finalmente in Formula 1, facendo il suo debutto con il Team Haas, che lo ha messo sotto contratto per i prossimi anni, senza specificarne la scadenza.

Un sogno che si realizza per il pilota tedesco, che continua a ripercorrere le orme del padre, sbarcando nella massima serie automobilistica riportandovi il cognome Schumacher. Guiderà al fianco di Mazepin, con cui completerà la line-up del Team Haas, che ha scelto di mandar via Grosjean e Magnussen per ringiovanire di molto il parco piloti.

Quanto guadagna Mick Schumacher?

La scelta del Team Haas di cambiare completamente i propri piloti nasconde un motivo economico, dal momento che Grosjean e Magnussen costavano più o meno 4 milioni di euro. L’arrivo di Nikita Mazepin e Mick Schumacher ha abbassato questo monte ingaggi, anzi permettendo alla scuderia americana di incassare denaro: sia dall’entourage del russo che dalla Ferrari, che gestisce Schumi Junior. Per far correre il tedesco alla Haas, la Ferrari ha concesso al team americano un trattamento più favorevole sula fornitura di power unit e retrotreno, per non contare gli sponsor che il cognome Schumacher attirerà. Per quanto riguarda lo stipendio, Mick guadagnerà intorno ai 600 mila euro, di cui la metà arriveranno dalla Ferrari e l’altra metà dalla percentuale sugli sponsor che porterà.