Vedendo le storie pubblicate su Instagram, in molti si sono fatti la stessa domanda: quanto costa l’albero di Natale di Fedez e Chiara Ferragni? L’abete è apparso già a fine novembre nel salotto della coppia più social d’Italia, anticipando notevolmente i tempi sulla preparazione degli addobbi natalizi.

I Ferragnez non hanno badato a spese per addobbare il proprio albero di Natale, che è costato ben 960 euro ed è stato messo a disposizione della coppia dal designer innovativo Vincenzo D’Ascanio. Per renderlo unico e irripetibile, Fedez e Chiara Ferragni hanno acquistato alcune serie di lampadine (ognuna delle quali ha 100 luci), del valore di 45 euro l’una. Un bel gruzzoletto dunque per avere e addobbare l’albero di Natale, un prezzo esagerato che comunque non avrà pesato sull’economia di casa Ferragnez.