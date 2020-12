Udinese-Atalanta è stata rinviata per impraticabilità di campo, troppa acqua sul terreno di gioco della Dacia Arena, una situazione che ha spinto l’arbitro La Penna a non far disputare la partita. Dopo un’ora di sopralluoghi, il direttore di gara si è reso conto dell’impossibilità di far giocare il match, certificando il rinvio della sfida tra bianconeri e nerazzurri. “Troppe pozze“, questo il labiale dell’arbitro carpito a bordo campo, sulla base di questi elementi La Penna ha scelto di non far giocare la partita.

Quando si recupera Udinese-Atalanta

La partita della Dacia Arena non potrà essere disputata nel mese di dicembre, dal momento che non ci sono date disponibili per incastrare la partita. Dunque, Udinese-Atalanta si giocherà nel 2021, alla prima data disponibile in calendario. Mercoledì infatti la squadra di Gasperini dovrà giocare in Champions League contro l’Ajax, dopodiché ci saranno due turni infrasettimanali consecutivi fino alla sosta natalizia. Niente spazio dunque nel 2020, il match tra Udinese e Atalanta slitterà al 2021.