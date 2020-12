Archiviata con una vittoria la trasferta di Monchengladbach, l’Inter si rituffa adesso sul campionato, provando a dare continuità al successo ottenuto in trasferta contro il Sassuolo nell’ultimo turno.

L’avversaria dei nerazzurri è il Bologna di Sinisa Mihajlovic, pronto a fare un altro sgambetto alla squadra di Conte dopo quello dello scorso anno. L’Inter dovrebbe rinunciare a Barella, pronto a riposare in vista del match di Champions contro lo Shakhtar. In difesa Ranocchia insidia De Vrij, sulle fasce spazio ad Hakimi e Perisic, mentre in attacco c’è il ballottaggio tra Lautaro e Sanchez per far coppia con Lukaku.

Inter-Bologna, le scelte di Mihajlovic

Assenza pesante per il Bologna, che dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini, infortunatosi al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientra Skov Olsen che prenderà il posto del compagno, con Barrow e Palacio confermati in attacco. Non convocato Pioli, mentre il modulo sarà quello solito utilizzato da Mihajlovic, come ammesso in conferenza stampa.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez;

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Svamberg, Schouten, Hickey; Soriano; Palacio, Barrow;

Dove vedere Inter-Bologna in tv:

Il match della 10ª Giornata di Serie A fra Inter e Bologna sarà trasmesso sabato 5 dicembre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).