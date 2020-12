Lewis Hamilton è sempre stato attento alle persone più bisognose, sostenendo importanti battaglie non solo per il razzismo ma anche per aiutare quella gente che dalla vita ha avuto poco e niente.

In vista di questo strano Natale, caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, il pilota della Mercedes ha voluto mandare un messaggio importante tramite i propri canali social, postando i numeri di associazioni benefiche nate per dare aiuto alle persone in difficoltà.

Il post social di Hamilton

Lewis Hamilton così ha pubblicato tra le proprie Instagram Stories un lungo messaggio indirizzato alla gente bisognosa, pubblicando poi a corredo del testo anche i numeri di associazioni benefiche. Questo il contenuto del suo post: “il Natale quest’anno sarà diverso e per molti sarà molto difficile, è stato un anno incredibilmente logorante per tutti, ma ora più che mai c’è il bisogno di condividere amore, positività e sostegno reciproco. Per favore ricordati di controllare i tuoi amici e i tuoi cari in questo periodo e se ti senti solo o ti ritrovi a lottare con la tua salute mentale, per favore non stare in silenzio. Di seguito i numeri di alcune grandi organizzazioni che sono qui per aiutare: semplicemente solleva il telefono e parla con loro. Non sei solo“.

Hamilton poi ha aggiunto alcuni numeri di telefono inglesi di associazioni di supporto: i Samaritani; l’associazione CALM (Campaign Against Living Miserably), movimento contro il suicidio; YoungMind che aiuta i giovani affetti da disturbi mentali; ChildLine che si mette a disposizione degli U19 per parlare di ogni situazione che può creare turbamento e infine ‘text to Shout 85258’, servizio di messaggi di testo dedicato a chiunque stia lottando con un problema.