Tra tutti i messaggi di cordoglio per la morte di Paolo Rossi, uno dei più belli è senza dubbio quello di Fabio Capello, che ha conosciuto Pablito sia in campo che fuori.

Parole commoventi quelle dell’ex allenatore friulano in collegamento con Sky Sport, una frase profondissima che ha fatto commuovere sia i giornalisti in studio che Ilaria D’Amico, collegata telefonicamente così come Capello. Spinto a esprimere un proprio ricordo su Paolo Rossi, Don Fabio ha sottolineato: “un pensiero che va dal campo di allenamento della Juventus all’uomo che ho conosciuto dopo, quando lavoravamo insieme in televisione. Vi state allenando? Vi state divertendo tu e Diego? Allenatevi bene perché quando arriverò io vi farò correre“.

Il racconto della moglie di Paolo Rossi

Paolo Rossi è morto tra le braccia della moglie Federica Cappelletti, a causa di un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. La compagna di Pablito ha raccontato l’ultimo anno con il marito, intervenendo alla Gazzetta dello Sport: “è un po’ difficile parlare, sono veramente provata. E’ stato un anno difficile ma anche molto intimo, perché ho scoperto degli aspetti più personali di mio marito. Ho scoperto tante cose, è una persona magnifica che ho avuto l’onore di sposare“.