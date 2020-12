E’ stato un week-end particolare quello appena vissuto in Italia, migliaia di persone in strada e numerosi assembramenti che non fanno altro che permettere la diffusione del Coronavirus. Atteggiamenti che non sono affatto piaciuti a Francesco Boccia, Ministro degli Affari regionali, che al Corriere della Sera ha espresso tutto il proprio sdegno: “le foto degli assembramenti mostrano scene ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili. Conte è sempre stato rigoroso, ma ascolta le proposte di tutti. Una cosa è lo spostamento tra piccolissimi comuni e borghi confinanti, ma allargare i confini comunali a tutta la provincia, come chiede la destra, sarebbe un errore. I cittadini lo prenderebbero come un liberi tutti”.

La scelta della Germania

Boccia poi ha sottolineato come in questo momento, gli affari e la salute non siano conciliabili: “il lockdown della Germania è una scelta che personalmente condivido. Dobbiamo dirci fino in fondo se la pausa natalizia deve servirci a mettere in sicurezza il Paese o se deve essere guidata solo dalla volontà di favorire il business. In questo momento affari e salute non sono conciliabili. E ho il massimo rispetto per chi ha sulle spalle il peso delle attività economiche. Tanti parlano del Natale pensando al business. Non è un caso che la Chiesa e il Papa abbiano dato una lezione a tutti, adattando alle regole gli orari delle messe. Ho letto che in questo Natale dovremmo farci guidare più dallo Spirito Santo che dalle apparenze, concordo”.