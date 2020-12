Una notizia scioccante, una tragedia immane colpisce il mondo del wrestling. Nella notte infatti è morto Jon Huber, conosciuto dagli appassionati con il nickname di Luke Harper oppure Brodie Lee. Il famoso atleta si è arreso all’età di 41 anni ad una malattia ai polmoni, lasciando la moglie Amanda e due figli piccoli. A rivelare il decesso è stata proprio la compagna di Brodie Lee, con uno straziante post su Instagram.

Le parole della moglie

Questo il post con cui Amanda, moglie di Brodie Lee, ha salutato suo marito: “il mio migliore amico è morto oggi. Non avrei mai voluto scrivere queste parole, il mio cuore è in frantumi. Il mondo lo conosceva come l’incredibile Brodie Lee (e prima ancora come Luke Harper) ma lui era anche il mio migliore amico, mio marito ed il più grande padre che potreste mai incontrare. Nessuna parola può esprimere a dovere l’amore che sento e quanto sono distrutta in questo momento. Se ne è andato circondato dalle persone che ama dopo una dura battaglia con un problema ai polmoni non legato al Covid. La clinica che lo ha assistito è stata letteralmente il miglior team di dottori e infermieri al mondo e mi ha circondata con affetto costante”.

LEGGI ANCHE: Il 2021 del wrestling comincia con la ‘Legends Night’, notte di stelle al WWE Thunderdome

Il grazie alla AEW

La moglie Amanda poi ha anche ringraziato la AEW (All Elite Wrestling), per aver trattato il marito come meglio non potessero: “non posso esprimere a sufficienza amore e ammirazione per il modo in cui la All Elite Wrestling ha trattato non solo mio marito ma anche me e i miei figli. Loro ed il resto del team della AEW mi hanno aiutato a rimanere in piedi e a mettere insieme i pezzi. Sono stata circondata da tanto affetto e da persone incredibile e non posso taggarle tutte ma loro sanno chi sono anche se non credo sapranno mai quanto riconoscente sono loro”.