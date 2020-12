Pronti, via e subito gol per Mario Balotelli. L’attaccante del Monza ci mette quattro minuti per sbloccare il match contro la Salernitana, sfruttando al meglio un assist di Carlos Augusto e sbloccando il risultato. Un esordio coi fiocchi per Super Mario, capace di bagnare il suo debutto con una rete importante in un match che vale molto per il campionato del Monza.