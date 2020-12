Milan-Celtic regala a Stefano Pioli parecchi spunti di riflessioni, sia in termini positivi che negativi, considerando la vittoria ottenuta ma anche il pessimo avvio di gara. Una serata da analizzare nel dettaglio, per migliorare gli errori commessi e far sì che in futuro non accadano, specialmente quando il livello degli avversari salirà.

Interrogato nel post gara, Pioli ha ammesso: “i ragazzi volevano mettermi alla prova. Scherzi a parte, siamo bravi a trarre spunto da qualsiasi situazione per crescere. Oggi ce ne sono vari. Non era facile rimontare due gol di svantaggio, abbiamo perso anche Kjaer. Siamo stati squadra però, e questo mi rende fiero. Il Celtic aveva voglia di fare risultato, ci piacciono queste partite. Sono contento per la reazione e la rimonta, ma anche per la qualificazione con un turno d’anticipo. Non abbiamo mollato. In questo momento storico poi, con tante partite ravvicinate, rifiatare fa bene“.

Ibrahimovic assente con la Sampdoria

Stefano Pioli è stato stuzzicato sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, fuori dalla sfida con il Napoli per un problema muscolare. Lo svedese rimarrà ai box anche contro la Sampdoria, come ammesso dall’allenatore rossonero: “anche quando sta fuori è utile, è un capogruppo, ha fatto crescere la squadra, i suoi compagni sono stati bravissimi a non farlo rimpiangere. Non credo rientri domenica contro la Samp, ha un problema muscolare e dobbiamo stare attenti. Meglio perdere una partita e poi stare bene piuttosto che rischiare di perderlo per più tempo. Davanti abbiamo tante soluzioni“.