Splendida rimonta per Mick Schumacher in Gara-1 del GP di Sakhir di Formula 2, il pilota tedesco taglia il traguardo in settima posizione, risalendo dalla diciottesima casella in griglia.

Un risultato strabiliante, che permette al tedesco di tenere la vetta della classifica e rintuzzare l’attacco di Callum Ilott, incapace di sfruttare il vantaggio accumulato in qualifica. Per vincere il titolo a Mick Schumacher basterà arrivare sesto, conquistando quei quattro punti fondamentali per festeggiare aritmeticamente la vittoria del Mondiale. Il successo in Gara-1 se lo prende infine Yuki Tusnoda, abile a precedere Zhou e Mazepin.

L’incidente di Mick Schumacher in qualifica

Un incidente spettacolare, che non ha avuto per fortuna conseguenze. Mick Schumacher ha rischiato grosso ieri in qualifica a Sakhir, venendo tamponato da Nissany a velocità impressionante. L’israeliano è praticamente decollato toccando il retrotreno della monoposto del tedesco, disintegrando l’ala anteriore ma riuscendo comunque a portare la macchina ai box. Tanto spavento ma nessuna conseguenza per Mick Schumacher, che domani partirà in 18ª posizione in Gara-1, al contrario del suo avversario per il titolo Callum Ilott, che scatterà nono.