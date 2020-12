La notizia del giorno in Formula 1 è senza dubbio l’approdo di Mick Schumacher alla Haas, un accordo annunciato nei giorni scorsi ma reso ufficiale solo oggi, con la nota della scuderia americana che ha di fatto completato la line-up del 2021.

Una notizia accolta con favore anche da Mattia Binotto, che ha espresso la propria felicità per l’arrivo di Mick Schumacher alla Haas: “siamo lieti di annunciare che Mick Schumacher farà il suo debutto in Formula 1 la prossima stagione, correndo con una squadra – la Haas F1 Team – che ha una relazione forte e ormai consolidata con la Scuderia Ferrari. Mick è un giovane di grande talento e nel team americano avrà la possibilità di crescere in maniera graduale, supportato dalla Ferrari Driver Academy così com’è avvenuto negli ultimi anni. Il suo rapporto con Ferrari è a lungo termine e seguiremo costantemente i suoi progressi, sia come pilota che come uomo. L’arrivo di Mick in Formula 1 rappresenta un ulteriore successo di FDA come programma di crescita per giovani piloti e non vediamo l’ora di vederlo all’opera, a partire dalle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi e poi nel corso dello Young Driver Test in programma nella giornata del 15 dicembre”.