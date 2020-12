Lionel Messi, Neymar Jr e Luis Suarez di nuovo insieme. Sì, ma su un gruppo Whatsapp, che i tre ex compagni ancora hanno dai tempi in cui condividevano lo spogliatoio del Barcellona. Il brasiliano ha lasciato la Catalogna nel 2017, mentre l’uruguaiano solo qualche mese fa dopo essere entrato in rotta di collisione con il club.

La chat sulla app di messaggistica però è rimasta e i tre non smettono di sentirsi. L’ultimo messaggio è datato ‘sorteggi di Champions’, come rivelato da Messi alla tv spagnola La Sexta: “a Neymar andrebbe chiesto perché ha detto che avremmo giocato insieme. Abbiamo un gruppo su WhatsApp con lui e Luis Suarez. L’ultimo messaggio che ho scambiato con Neymar è stato però a proposito del sorteggio di Champions League. Non volevo affrontarlo adesso“.

L’addio di Suarez

Lionel Messi poi si è soffermato sull’addio di Luis Suarez, lasciato andare via troppo facilmente dal Barcellona: “sarà una situazione molto difficile per il nuovo presidente, perché non ci sono soldi e devi prendere dei giocatori per vincere dei trofei. Quello che hanno fatto con Suarez, il modo in cui lo hanno lasciato andare via, mi è sembrato folle, perché se n’è andato gratuitamente e per di più in una squadra che lotta per i nostri stessi obiettivi“.