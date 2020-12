Mick Schumacher oggi è diventato ufficialmente un nuovo pilota del Team Haas, il tedesco debutterà in Formula 1 nel 2021, completando la line-up della scuderia americana insieme a Nikita Mazepin. Un passo importante nella carriera di Schumi Jr, che realizza così il sogno di approdare nel circus, seguendo le orme di papà Michael. Mick se la vedrà con piloti che hanno sfidato anche il padre, tra questi Raikkonen e Alonso ma anche Vettel, che ha da sempre considerato il Kaiser come un idolo.

L’anno prossimo Mick Schumacher sfiderà anche Max Verstappen, riportando in pista un confronto già visto all’inizio degli anni Duemila, quando erano i padri a darsi battaglia in pista. Proprio in queste ore è riaffiorata un’intervista doppia a Michael e Jos, che nel 2002 a Spa parlarono dei propri figli, che si sarebbero potuti affrontare in futuro. “Cosa fareste se vostro figlio volesse fare il pilota di F1? Gli dareste un incoraggiamento, oppure proibireste categoricamente l’idea?” la domanda del giornalista di RTL. Questa la risposta di Schumacher: “non abbiamo mai discusso io e Jos lungo il tempo della nostra amicizia, ma se i nostri figli fossero avversari in pista finiremmo per la prima volta a litigare seriamente“.

With Mick Schumacher joining Haas and compete with Max Verstappen

Here’s an old interview between Michael and Jos on their kids potentially racing each other.

“I think we will have some argument if our two will race with each other!”#F1 #KeepFightingMichael #SakhirGP pic.twitter.com/MqG2mt5F0F

— Eau rouge (@Insidef1) December 2, 2020