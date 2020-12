E’ durata meno di un quarto d’ora Inter-Napoli per Dries Mertens, l’attaccante belga è stato costretto a uscire per colpa di un brutto infortunio alla caviglia sinistra. Un movimento innaturale dell’articolazione ha causato un dolore lancinante per il numero 14 azzurro, uscito in lacrime dal campo sostituto da Andrea Petagna. Un guaio abbastanza serio, che verrà valutato nelle prossime ore.