Nicol Delago, 24enne finanziera della Val Gardena, è incappata oggi in una caduta durante un allenamento a Solda. Gli esami a cui è stata sottoposta, sotto lo stretto controllo della Commissione medica FISI, hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra. In queste ore, Delago sta per essere sottoposta ad intervento chirurgico presso l’ospedale di Ortisei. Purtroppo per la discesista azzurra la stagione agonistica è già conclusa.