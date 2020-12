Notte di ansia e di apprensione per Gigi Riva, protagonista di un incidente domestico che per fortuna non gli ha causato particolare conseguenze. ‘Rombo di Tuono‘ è caduto nella sua abitazione sita nel quartiere di San Benedetto, riportando un trauma facciale e qualche escoriazione. Stando a quanto riferito dall’Unione Sarda, pare che i soccorsi siano arrivati immediatamente sul posto, prestando aiuto all’ex campione del Cagliari.

Le parole del figlio

Solo tanta paura per la famiglia, come ammesso dal figlio di Gigi Riva, che ha rivelato come il padre non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale: “tutto ok, solo un grosso spavento“. Niente di grave dunque per ‘Rombo di Tuono‘, che lo scorso 7 novembre ha festeggiato il 76° compleanno, e il prossimo 18 dicembre farà un anno esatto da presidente onorario del Cagliari.