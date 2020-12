Lewis Hamilton potrebbe aver già terminato la stagione 2020 di Formula 1, il pilota britannico infatti dopo il GP di Sakhir, potrebbe saltare anche l’ultimo ad Abu Dhabi per problemi burocratici.

Secondo la normativa anti-Covid vigente, una persona trovata positiva in Bahrain non ha il permesso di volare negli Emirati Arabi, a meno che non certifichi di aver sostenuto quattro tamponi e che siano risultati tutti negativi. Avendo contratto il Coronavirus in Bahrain, per legge Hamilton non può recarsi ad Abu Dhabi, a meno che la Mercedes non riesca a ricevere una deroga, ma solo in caso di 4 tamponi negativi.

Come sta Hamilton?

Sulle condizioni di Lewis Hamilton si è soffermato oggi Toto Wolff, ammettendo come il britannico non stia benissimo: “Hamilton non è certamente in buona forma. Il Coronavirus è qualcosa che non dovremmo mai sottovalutare, dobbiamo anzi prenderla molto sul serio. Quel che conta, tuttavia, è che il pilota sia stato sempre in mani sicure dopo i primi giorni dal contagio. E ritengo anche normale che una persona stia male soprattutto in questa prima fase“.