Giulia Salemi è finita nell’occhio del ciclone per un’altra sua affermazione nella casa del Grande Fratello Vip, questa volta la destinataria della sua battuta è stata Maria Teresa Ruta, che non avrà gradito sicuramente le parole della sua coinquilina. L’italo-persiana, coinvolta in una discussione con altri concorrenti prima di dormire, ha inveito nei confronti della Ruta prendendola in giro: “a Maria Teresa è partito l’ormone, cerca sempre il pene di Pierpaolo”.

Possibile squalifica?

Parole che potrebbero costare davvero care a Giulia Salemi, dal momento che il Grande Fratello potrebbe prendere una decisione drastica nei suoi confronti, addirittura squalificandola dal programma. Il web si è già schierato contro l’influencer italo-persiana, chiedendo il suo allontanamento dalla casa. Sarà la produzione a decidere, ma intanto Giulia Salemi stavolta rischia davvero grosso.