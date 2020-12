Diletta Leotta ha racconto parecchi aneddoti della sua vita nel libro pubblicato di recente, intitolato ‘Scegli di sorridere’. Rivelazioni sull’attacco degli hacker e sulla sua vita privata, ma anche retroscena curiosi relativi alla sua vita lavorativa.

Tra questi anche il momento in cui è venuta a sapere di essere stata scelta per presentare il Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, una notizia arrivata a casa di un amico mentre guarda Inter-Juventus: “mi è arrivato un sms e ho letto solo la parola Festival, mi sono immobilizzata, come quando una sorpresa è così inaspettata che si trasforma in uno shock. Ho dovuto aspettare un attimo, riprendermi e rileggere una seconda volta per capire che mi chiedeva se poteva interessarmi lavorare con lui. Sono rimasta in silenzio per cinque minuti a fissare il messaggio, con il mio amico che, anche un po’ preoccupato, mi chiedeva: se fosse tutto a posto”.