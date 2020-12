Il 2020 è arrivato a conclusione, per questo motivo anche nel corso dell’ultima puntata dell’anno della Bobo Tv è stato tracciato un bilancio degli ultimi 12 mesi.

Vieri e i suoi ospiti fissi hanno parlato di numerosi argomenti, esprimendo il proprio punto di vista su quanto visto nel vecchio e nel nuovo campionato, con Antonio Cassano come al solito mattatore della serata. Il barese ha fatto molto discutere parlando di Gianluigi Donnarumma: “vi faccio almeno 7-10 nomi di portieri più forti anni luce: Allisson, Ter Stegen, Oblak, Neuer. E ce ne sono molti altri”. Immediata la replica di Bobo Vieri: “non è vero, Donnarumma è un talento della natura: ricordatelo, spelacchiato di Genova“.

Ronaldo il migliore

Antonio Cassano poi si è soffermato anche su Cristiano Ronaldo, rimangiandosi le critiche che aveva mosso contro il portoghese nei mesi passati: “l’uomo più decisivo della Serie A è Cristiano Ronaldo, quasi a malincuore ma con grande distacco dagli altri. Quando c’è lui parti sempre da 1-0, quando non c’è fai fatica a calciare in porta. Le chiacchiere le porta via il vento: fa sempre un gol a partita in ogni competizione. Lui il giocatore più forte in Serie A. Non avevo mai visto qualcuno saltare sopra la traversa”.