Mario Balotelli ha scelto il Monza, l’attaccante italiano riparte dalla Serie B e accetta la proposta di Adriano Galliani, riuscito a convincere l’ex Brescia a trasferirsi in Brianza. Secondo quanto riferito da Sky Sport, lunedì il giocatore svolgerà le visite mediche con il nuovo club e, una volta superate, potrà apporre la propria firma sul contratto che avrà scadenza giugno 2021. Mario Balotelli ritroverà Kevin-Prince Boateng, che in estate aveva accettato la proposta di Galliani, trasferendosi in Serie B nonostante le ultime esperienze in giro per l’Europa.

Gli allenamenti con il Franciacorta

Nelle ultime settimane Mario Balotelli si era tenuto in forma allenandosi con il Franciacorta, una squadra di Serie D che gli aveva consentito di svolgere qualche sgambata con la prima squadra. Avevano iniziato a girare alcune voci su una possibile permanenza, subito però smentite sia da Balotelli che dal suo entourage. Di recente, ci aveva provato anche il Vasco da Gama del nuovo ds Cordella, ma Super Mario ha preferito rimanere in Italia, accettando la corte del Monza.