YOKOIPRO, il primo brand di sportwear interamente dedicato ai gamer, Official Merchandising Partner di Milan Games Week, lancia il suo e-commerce yokoipro.com con una collezione interamente dedicata all’evento: “your body is your game controller”, è il mantra che ha ispirato questo drop con lo scopo di rivoluzionare il mondo degli e-sports e del gaming, realizzando prodotti che vadano oltre l’idea stessa di apparel e che spingano verso un nuovo concetto di fare gaming. Per questo possiamo definire YOKOIPRO un brand rivoluzionario, nato da gamers per i gamers, che si rivolge ad un mondo esplosivo e sempre più cruciale, fatto di passione, fede, miti ed agonismo, mettendo a disposizione una collezione culto e unica per ricerca e visione.

YOKOIPRO x MGW è composta da Core Tee , la t-shirt iconica, ingegnerizzata per spingere al massimo le performance e dominare il gioco, una stupenda armatura con cuciture piatte per limitare lo sfregamento, prodotte in tessuto assorbente e traspirante “climate” per evitare sbalzi di temperatura e cali di concentrazione. Cuore della collezione la felpa Vision Hoody con un cappuccio over per limitare il disturbo sonoro e luminoso e generare un cono visivo focalizzato sullo schermo, dotata di una costruzione ergonomica con ampie tasche laterali, imbottiture per i gomiti e i polsi in un raso compression, per supportare le zone più sollecitate dal gioco. Completa la collezione un accessorio molto importante, la Hide Mask, maschera scaldacollo multi funzione per un comfort assoluto non solo durante il gioco. Tutti i capi sono stati realizzati con materiale 100% sostenibile certificato, ad impatto zero, quale risposta alla crescente attenzione che dobbiamo al nostro pianeta.

Ma non finisce qui. In occasione di Milan Games Week/Cartoomics YOKOIPRO annuncia una collaborazione con i creatori di Arcadia, Marco B. Bucci e Jacopo Camagni. Arcadia è la nuova saga dell’universo di Nomen Omen, amatissima ambientazione urban fantasy che ha già al suo attivo tre volumi a fumetti e un romanzo, pubblicati in Italia da Panini Comics e negli USA da Image Comics. All’interno del primo volume di Arcadia, uno dei protagonisti indossa un total look YOKOIPRO, in una contaminazione tra media e per un product placement che non ha precedenti. “Siamo entrambi videogiocatori accaniti” – dichiara lo sceneggiatore Marco B. Bucci – “e non potevano farci scappare l’occasione di ibridare il linguaggio del fumetto con quelli della moda e dei video games. La meta narrazione è nel DNA della nostra serie”.

Durante il Milan Games Week infatti sarà rivelato il “secret drop” Arcadia X YOKOIPRO un item esclusivo che farà impazzire i collezionisti. Custodita all’interno di una confezione deluxe, l’edizione a tiratura limitatissima conterrà Arcadia Volume I: Mad World, la Grip Sleeve YOKOIPRO, lo speciale guanto a compressione che garantisce la massima presa e migliora le performance in-game, e un disegno originale a colori realizzato da Jacopo Camagni. “Eventi e signing session sono un appuntamento attesissimo tanto dai fan quando da noi autori” spiega l’artista Jacopo Camagni “Per ovvi motivi quest’anno non ci è stato possibile incontrare il nostro pubblico, ma grazie a questa collabo con YOKOIPRO alcuni dei miei disegni potranno comunque raggiungere i fan”. L’entusiasmo dei creatori di Arcadia è condiviso dai tre misteriosi fondatori di YOKOIPRO. Laconica la dichiarazione di CL3AVER: “Questa release spacca!.”

Milan Games Week si potrà seguire su milangamesweek.it e live su Twitch a partire dal 26 novembre con la Opening Night delle 20.30, e per i 3 giorni successivi su 6 canali tematici, dedicati a Games, Cartoomics, Esports, Indie e Musica.

YOKOIPRO x MGW disponibile da oggi su yokoipro.com. Arcadia X Yokoipro sarà disponibile a partire dal 20/12 su yokoipro.com, su Panini.it e nelle migliori fumetterie al RRP di 150 euro. Arcadia regular e limited sarà disponibile da subito in tutte le fumetterie, nelle librerie e negli store online.