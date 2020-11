Si è chiusa in maniera pessima la prima giornata di prove libere in Portogallo per Valentino Rossi, ultimo appuntamento con il team ufficiale Yamaha.

Dopo il diciannovesimo posto di questa mattina, il Dottore ha chiuso addirittura penultimo nel pomeriggio, a causa di una scivolata per fortuna senza conseguenze. Un duro colpo da digerire per il pesarese, che mai si sarebbe aspettato di soffrire così tanto sul tracciato portoghese, dove comunque le altre M1 dimostrano di sapersi adattare. Prova ne è il secondo posto di Maverick Viñales, piazzatosi dietro a Johann Zarco per solo un decimo.

Stessa cosa accaduta questa mattina, quando lo spagnolo si era dovuto inchinare solo a Miguel Oliveira. Ennesimo fine settimana complicato dunque per Rossi, che spera di migliorare domani per poter ottenere un buon piazzamento sulla griglia di partenza.