Molti anni fa si erano promessi di ritrovarsi insieme in MotoGp, oggi possono dire di avercela fatta. Valentino Rossi e Luca Marini l’anno prossimo si sfideranno in top class, il Dottore correrà con il Team Petronas mentre il fratello guiderà la Ducati del Team Esponsorama Racing con i colori dello Sky Racing Team VR46.

Lo sbarco del giovane rider italiano in classe regina è stato ufficializzato oggi, insieme alla promozione di Enea Bastianini che compirà lo stesso percorso del giovane fratello di Valentino Rossi. Nel 2021 dunque lo Sky Racing Team VR46 si concentrerà su tre piloti e due classi, Moto2 e MotoGP, con la grande novità dello sbarco per la prima volta nella top class. Marini porterà con sé alcuni componenti della sua crew tecnica, diventando il secondo pilota dopo Bagnaia ad arrivare in MotoGp grazie alla squadra formata dal binomio Sky e VR46. “Andare in MotoGP è il sogno che ogni pilota ha fin da bambino. Avere questa grande opportunità e poterla condividere con lo Sky Racing Team VR46, Esponsorama Racing e Ducati è ancora più bello” le parole di Marini.

“In questi anni con il Team ho accumulato tanta esperienza, sono cresciuto e ho centrato i primi risultati importanti. Siamo in una fase cruciale della stagione, continueremo a lavorare sodo per raggiungere il massimo obiettivo prima di affrontare insieme questo grande passo“.