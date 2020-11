Lunch match per il Milan, i rossoneri sfidano alla Dacia Arena l’Udinese con l’obiettivo dei tre punti, che permetterebbero alla squadra di Pioli di allungare in testa alla classifica.

Prima della sfida ha parlato ai microfoni di DAZN il direttore tecnico Maldini, sottolineando quelli che sono gli obiettivi del club: “sarà un’altra prova di maturità, questa partita avrà mille insidie perché giocata in orario inusuale e noi siamo scesi in campo giovedì sera in Europa League. Affrontiamo una squadra completa e con qualità, non sarà semplice. Conoscevamo le qualità dei giovani che sono arrivati, sicuramente entrare in un meccanismo che funziona non ha fatto altro che rendere più agevole il loro inserimento: il nostro obiettivo principale è crescere e far bene, se si presenta l’occasione di raggiungere un obiettivo ancora maggiore ci si deve provare“.