Mike Tyson è tornato, così come aveva preannunciato mesi fa. E’ riuscito a risalire sul ring 15 anni dopo l’ultimo combattimento, affrontando Ray Jones in un match particolare andato in scena allo Staples Center di Los Angeles.

Una sfida terminata in pareggio, risultato che ha soddisfatto Iron Mike, come ammesso nel post match: “mi va bene questo risultato, ho intrattenuto le persone e dato spettacolo. Qui abbiamo uno scopo umanitario, aiutiamo le persone. È questo che voglio fare. A volte i due minuti dei round sono sembrati tre, a volte invece sarei voluto andare avanti. Sono semplicemente felice di essere qui. Sono felice di aver avuto l’opportunità di combattere per 8 round, anche se con differenti regole. Ho reagito bene agli attacchi veloci di Jones. Non sono più un gigante, non combattevo da 15 anni. Ammetto che Jones mi ha fatto male con un gancio sinistro“.

Poco prima sul ring, Tyson aveva espresso altre considerazioni: “in 15 anni sono cambiate molte cose, adesso ho più determinazione nel fare ciò che devo. Non pensavo che sarebbe successo, invece sono qui. Ho deciso che volevo tornare e, quando mi metto in testa una cosa, poi riesco a farla. Voglio spingermi oltre i miei limiti. Tutte le cose che mi fanno paura, le voglio fare. Certo che ho paura, ma io mi sento a mio agio quando non mi sento a mio agio. So che salirò sul ring con cattive intenzioni. Voglio fare male. Combatto per il futuro delle altre persone, in un modo umanitario: questa è la volontà di Dio“.