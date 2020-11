Non importava il vincitore, ma solo lo spettacolo. Per questo motivo l’attesissimo incontro tra Mike Tyson e Ray Jones è finito alla pari. Ha vinto lo sport, hanno vinto le emozioni che i due campioni hanno regalato nell’arco di otto riprese da due minuti ciascuna.

Colpi sensazionali, affondi repentini e tanta fatica per due cinquantenni che, per una notte, sono tornati a rinverdire i fasti di un tempo. A vincere è la boxe, i giudici decino per un pari alla fine di un incontro spettacolare, in cui l’obiettivo principale è senza dubbio un risvolto benefico. “Va bene così, ho fatto spettacolo: Roy ha incassato bene” le parole a fine match di Tyson, seguite da quelle di Jones: “non sono soddisfatto del verdetto, ma l’accetto: l’importante è aver dato spettacolo. Sono pronto a rifare il match, è stato un onore aver preso pugni da Mike“.

I risultati di tutti gli incontri:

Massimi: Mike Tyson (Usa, 50-6-2 nc, kg 99.800) c. Roy Jones jr (Usa, 66-9, 95.256): pari 8. Leggeri: Jamaine Ortiz (Usa, 14-0) b. Sulaiman Segawa (Uga, 13-3-1) kot 7. Mediomassimi: Badou Jack (Sve, 23-3-3) b. Blake McKernan (Usa, 13-1) p.8 (80-72, 8-72, 80-72). Piuma: Edward Vazquez (Usa, 9-0) b. Irvin Gonzalez (Usa, 14-3-0) p.8 (77-75, 77-75, 75-77). Massimi: Joe Cusumano (Usa, 19-3-0) b. Nick Jones (Usa, 9-4-0) ko 6. Mediomassimi: Jake Paul (Usa, 2-0) b. Nathaniel Robinson (Usa, 0-1) ko 2.