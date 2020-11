La notizia non è ancora ufficiale, si tratta al momento di un’indiscrezione, ma nel 2021 la Safety Car potrebbe non essere più una vettura Mercedes.

Stando a quanto riferito dal profilo twitter ‘Decalspotters’, una fonte autorevole avrebbe confermato il cambio di marca della vettura di sicurezza, che non verrebbe più fornita dalla Mercedes bensì dall’Aston Martin. Un ingresso dunque in pompa magna per il marchio inglese, che l’anno prossimo come è noto tornerà in Formula 1 acquisendo la Racing Point, puntando su Sebastian Vettel e Lance Stroll come piloti. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, l‘Aston Martin si prepara a piazzare il primo colpo in vista della prossima stagione.

#BREAKING: Decalspotters understand from a reputable source that @MercedesAMG will no longer provide the @F1 Safety Car from next year.

This will be the first time since 1996 that another brand provided a safety car#F1 #Formula1 #Mercedes #AMG pic.twitter.com/yxkYNTLq71

