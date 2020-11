Jannik Sinner non lascia scampo neppure ad Adrian Mannarino nella semifinale del torneo ATP di Sofia, staccando agevolmente il pass per la finale, la prima per il giocatore italiano a livello ATP (escludendo la Next Gen).

Cinico e determinato, l’azzurro rimane concentrato in tutti i momenti topici del match, imponendosi con il punteggio di 6-3, 7-5 dopo un’ora e mezza di partita. Una prestazione di assoluto livello quella di Sinner, che adesso sfiderà in finale il vincitore del match in programma questo pomeriggio tra Pospisil e Gasquet, entrambi alla portata del talento azzurro. Da sottolineare infine che, in questo 2020, Sinner è il quinto italiano a raggiungere una finale ATP dopo Andreas Seppi a New York (250), Gianluca Mager (500, Rio de Janeiro), Marco Cecchinato (250, Sardegna) e Lorenzo Sonego (500, Vienna).